Bart Peeters: “Een nieuw Leugenpaleis? Genoeg inspiratie, maar onmogelijk” Lilith Geeraerts TK

21 januari 2019

06u46

Bron: De Morgen 0 Showbizz Twintig jaar geleden maakte Bart Peeters samen met Hugo Matthysen legendarische radio met ‘Het Leugenpaleis’. Of er geen revival van dat programma kan komen? “Inspiratie genoeg, maar het zou nu niet meer lukken.”

“We leven in rare tijden”, laat Bart Peeters zich ontvallen wanneer De Morgen peilt naar lang vervlogen zondagen. Met het legendarische Leugenpaleis op Studio Brussel zorgden Peeters en Hugo Matthysen er zo’n twintig jaar geleden voor dat Vlaanderen op de zevende dag zo trouw aan de radio gekluisterd zat dat zelfs de Chirolokalen later openden. “Het was complete anarchie!”, herinnert Peeters zich.

“Zeker vergeleken met de volwassen rust die mijn zondagen nu kenmerkt. Als we nu nog zouden bestaan, dan hadden we geweldige moppen kunnen maken over Dries Vanlangenhove!”, roept hij, alsof hij al vaak heeft getwijfeld om de draad terug op te pikken. “Of over het feit dat de mannen van Bazart de deadline voor hun tweede plaat pure horror vonden - episch komisch materiaal, toch? Maar met de huidige toestand op de sociale media, waar elke zin zomaar uit zijn context gerukt kan worden, ontdaan van elke ironie of satire… zou ik het niet meer opnieuw kunnen doen. Geef mijn portie dan maar aan fikkie.”