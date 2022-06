Bart Kaëll zingt zijn hit ‘Mooi weer vandaag’ in VTM NIEUWS-weerstudio

Royalty Prins William en Kate Middleton prijken voor het eerst samen op officieel portret

De Britse prins William (40) en zijn vrouw Kate Middleton (40) hebben voor het eerst een officieel geschilderd portret gekregen. Het portret, hun eerste gezamenlijke, is gemaakt voor hun tienjarig huwelijksjubileum. Het werd geschilderd door de bekroonde kunstenaar Jamie Corethwa en is de komende tijd te zien in het Fitzwilliam Museum in Cambridge.

