Bart Kaëll zet zich schrap voor een zomer vol concurrentie: “Veel slaap en weinig alcohol”

De voorbije maanden zagen we hem vooral in tv-programma’s als ‘Een echte job’, ‘De verraders’ en ‘Welkom in de familie’ opduiken, maar nu staan de spotlights weer op zijn zangcarrière. “Eindelijk”, zucht Bart Kaëll in Primo. “De coronacrisis was een moeilijke periode, want bijna twee jaar lang was ik me aan het voorbereiden op de dag dat we weer zouden kunnen optreden. Maar als je niet weet wat de planning is, kan je je ook niet organiseren, hé. Voor componeren en nieuwe liedjes schrijven had ik niet altijd goesting. Maar mijn stem-oefeningen ben ik tijdens de pandemie wel trouw blijven doen.”