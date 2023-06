Bart Kaëll viert 40 jaar carrière met Foute Remix van grootste hit: “Eerlijk? Ik had toen helemaal niks met zeilen”

CELEBRITIES Johnny Depp is trots op zijn dochter Li­ly-Ro­se, ondanks vernieti­gen­de recensies voor ‘The Idol’

Lily-Rose Depp (24) is sinds maandag te zien in de nieuwe controversiële reeks ‘The Idol’ op Streamz. Ze treedt daarmee in de voetstappen van haar vader Johnny Depp (59). En hoewel de serie te maken krijgt met bakken kritiek, is de Amerikaanse acteur een grote fan. “Dat ze zoveel aandacht krijgt door ‘The Idol’, wil alleen maar zeggen dat ze het goed doet.”