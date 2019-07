Bart Kaëll verklapt zijn favoriete onenightstand: “Hij heeft een mooi lichaam én is speels” Redactie

03 juli 2019

12u00

Bron: Humo 0 Showbizz Natuurlijk is Bart Kaëll (58) dolgelukkig bij zijn partner Luc Appermont (69), maar als hij zijn favoriete onenightstand zou mogen kiezen, zou het volgens de charmezanger gaan tussen Ashton Kutcher en Matteo Simoni. Dat vertelt de zanger deze week in Humo.

Op de vraag naar zijn hoogste lichamelijk genot, antwoordt Kaëll nogal verassend. “Twee weken geleden ben ik in Spanje een clip gaan opnemen voor mijn nieuwe single ‘Ik moet je nog wat zeggen,’ een Nederlandstalige bewerking van ‘El mundo bailando’ van Belle Perez”, aldus Kaëll. “Daarvoor heb ik voor het eerst sinds lang nog eens met een Vespa mogen rijden. O, zo tof om de wind door je haren te voelen! Had je me dezelfde vraag vijftien jaar geleden gesteld, dan had ik je wellicht een seksgerelateerd antwoord gegeven. Maar nu ik wat ouder aan het worden ben, functioneert mijn testosteronspiegel precies wat anders. Tegenwoordig vind ik het altijd zo’n gedoe.”

Toch heeft de zanger ook een favoriet oogsnoepje. “Ashton Kutcher is een acteur uit ‘That ‘70s Show’, een grappig programma waar ik vaak naar kijk. Een aantrekkelijke jongeman, heel speels en beweeglijk. Maar hij is getrouwd, en volgens mij heeft hij kinderen - het blijft dus bij een droom.” In Vlaanderen zou Kaëll gaan voor Matteo Simoni. “Ik heb hem in ‘Marina’ aan het werk gezien, en ook in ‘Callboys’. Hij heeft een mooi lichaam, hè? En ook hij is erg speels - dat trekt me wel aan. Bij Matteo achter op de Vespa een Italiaanse zonsondergang tegemoet: jaja, ik zie het zo voor me (lacht).”