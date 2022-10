Bart Kaëll over z’n relatie met Luc Appermont: “Moesten we nu 20 zijn, zouden wij ons nooit meer verstoppen”

ShowbitsEen dag lang zit Jarne in het spoor van Bart Kaëll en dat levert verrassend openhartige gesprekken op. Over zijn kinderwens: “Ik heb nooit kinderen gemist. Luc wel, maar ik ben zelf nog een kind”. Of over het jarenlang verstoppertje spelen over zijn relatie met Luc Appermont: “Als we nu jong zouden zijn, zouden we dat nooit meer zo doen. Vroeger was er gewoon minder interesse in het privéleven van mensen. Aan een winkeljuffrouw vraag je toch ook niet: is de bakker uw man of uw aanhouder?”. En wie Bart zegt, zegt ook Luc. Ook hij volgt het optreden van zijn Bart. “Ik vind het fijn als het publiek uit de bol gaat. En nee, ik ben niet jaloers op zijn fans”, aldus Luc. Bekijk de hele reportage in deze Showbits.