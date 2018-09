Bart Kaëll over zijn tattoo en zijn depressie: "Ik huilde in elke hoek van de kamer" TK

23 september 2018

14u41

Bron: Radio 2 0 Showbizz Vanochtend was Bart Kaëll te gast in 'De Rotonde' op Radio 2. Daar vertelde hij openhartig over de moeilijke periodes uit zijn leven, en verklapte dat hij ook een tattoo heeft.

De tattoo, in de vorm van een papieren bootje, zit vakkundig verstopt onder het bandje van zijn polshorloge. "Dat papieren bootje wil zeggen dat alles relatief is, ook de Marie-Louise", aldus Kaëll op Radio 2. Hij heeft dan ook al wat mindere periodes meegemaakt, zoals zijn ontslag bij de Soundmixshow op VTM. Plots kreeg hij de boodschap dat het voor hem ophield.

"Kijk, er waren verschillende factoren: Mike en Guido (Verdrengh en Depraetere, twee co-managers van VTM eind jaren 80 nvdr.) waren er niet meer en de nieuwe directeur was niet zo 'pro' mij. Ik herinner me nog dat na de bekendmaking van mijn ontslag, de directeur naar mij toe kwam met een stapel brieven. Hij vroeg om te stoppen met mijn fans te manipuleren om hen zo kwade brieven te laten schrijven naar VTM. Ik wist van niks! Maar ja, die directeur was vergeten dat het een succesvol programma was en dat heel veel mensen vonden dat ik dat goed deed."

Depressie

Na de dood van zijn vader sukkelde Kaëll in een depressie, mede omdat hij ook te maken kreeg met tinnitus. "Door wat precies? Door de dood van mijn vader, door die tinnitus, door te hard te werken... je heb zoveel zaken die de oorzaken kunnen zijn. Maar met veel babbelen en met psychologische hulp ben ik daar goed uitgeraakt. Ik ben ook van mijn tinnitus af. Het heeft me veel geleerd over het leven: het leven gaat voorbij, het passeert."

"Toen ik zoek was, zeiden mensen tegen mij: 'Jij hoeft nogal depressief te zijn, ge hebt alles?!'. Maar het ging bij mij om mijn mentale gezondheid, ik wou geen angsten meer. Ik weende in elke hoek van onze kamer, ik wist ook niet waarom, het was gewoon puur uit ellende en dat zijn fases die je door moet in je leven. Via een psycholoog ben ik daaruit geraakt en leer ik nu meer signalen herkennen. Maar dat is niet makkelijk, evenwicht houden."