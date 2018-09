Bart Kaëll & Luc Appermont al 3 jaar stiekem getrouwd: "We zijn het al gewoon om elkaar ‘mijn man’ te noemen"

WN & SVH

28 september 2018

23u38 1 Showbizz De bekendste mannelijke geliefden van Vlaanderen zijn gehuwd. Bart Kaëll (58) en Luc Appermont (68) beloofden elkaar drie jaar geleden in alle stilte eeuwige trouw, maar kwamen vanavond - bij de première van hun zaalshow - met het nieuws naar buiten. "Eindelijk kunnen we met trots onze trouwringen dragen."

Een gebalde vuist aan het einde van de voorstelling. Twee handen waaraan voor het eerst een trouwring schitterde. Bart Kaëll en Luc Appermont zijn gehuwd. Een geheim dat de geliefden bewaarden tot de première van hun eerste gemeenschappelijke zaalshow, ‘Bart & Luc intiem’, in Heist-op-den-Berg. Het publiek was verstomd. "We zijn getrouwd in oktober 2015", klonk het achteraf in de coulissen. "Maar we hebben het drie jaar verborgen gehouden. Eigenlijk zijn we getrouwd voor de zekerheid. We worden allebei wat ouder en wilden iets ‘inbouwen’ voor het geval één van ons iets zou overkomen."

Voor de zekerheid

Voor de twee bon-vivants schonk die verbintenis hen naast romantiek ook praktische voordelen. "We hadden wel een samenlevingscontract. Maar in een aantal landen wordt zo'n document niet erkend. Mocht er iets gebeuren met één van ons in een buitenland, dan zouden we elkaar niet kunnen bijstaan. We zouden niet kunnen aantonen dat we familie zijn. In een ziekenhuis zouden we bijvoorbeeld in de kamer geweigerd kunnen worden."

Het koppel gaf ook meteen ook details over hun mooiste dag. "We zijn in alle stilte getrouwd op een zondagvoormiddag in intieme kring", vertelt Bart. "Luc koos zijn beste vriend als getuige, voor mij was dat Gert Verhulst. Gert vond het heel spijtig dat hij ons huwelijk niet op zijn boot bekend kon maken. Maar we wilden het absoluut opsparen tot onze première. Natuurlijk wilden we dit bekendmaken, maar we kozen ervoor dit nieuws te houden voor onze show. We zijn het intussen wel al gewoon om elkaar ‘mijn man’ te noemen. Dat voelt goed."

En, zo bleek tussen alle romantiek, het ontbrak hun jawoord ook niet aan warme symboliek. "Onze trouwringen zijn gesmolten uit de trouwringen van onze beide vaders. Dat idee koesteren we." Al moesten beide heren wel bekennen dat de wittebroodsweken slechts wittebroodsdagen waren. "We zijn twee dagen naar de Ardennen geweest. Meer is het helaas niet geworden. Een grote huwelijksreis houden we nog tegoed."

In hun zaalshow vertelde het koppel ook honderduit over het lief en leed dat ze al jaren delen. "We hadden een lijstje gemaakt met de verhalen die we in de show wilden vertellen. Bladzijden vol, we hebben echt keuzes moeten maken." Zo was er Barts anekdote over de Frans-Egyptische zangeres Dalida, bekend van de hit ‘Gigi l’Amoroso’ uit 1974, wier broer hem in Parijs in zijn bed probeerde te lokken. De twee gaven elkaar ook de hele voorstelling lang plaagstootjes. Bart had bijvoorbeeld gemberthee bij voor z’n geliefde, "want da’s goed voor zijn potentie". "De mensen vinden het leuk dat we elkaar na zoveel jaar nog steeds plagen. Elk gezond koppel doet dat, toch?" ‘De Marie-Louise’ zorgde dan weer voor veel ambiance in de zaal. En ook Luc, vroeger zelf geen onverdienstelijk zanger, haalde met ‘De kruistocht’ één van zijn bekendste hits boven en oogstte een luid applaus.

Controlefreaks

Maar dat ook hun leven niet alleen uit glamour en glitter bestaat, bleek op momenten dat de show erg gevoelig werd. Wanneer Luc over de dementie van zijn moeder praatte. Of wanneer ze het hadden over het moment dat hun relatie fout dreigde te lopen. Bart vertelde hoe hij verliefd werd op een andere man, een achtergrondzanger bij ‘Tien om te zien’. Hij huurde een huis in Waterloo voor een ‘afkoelingsperiode’, waar zijn minnaar bij hem introk. Maar al na enkele dagen had hij spijt - "en sindsdien zijn we gelukkig met elkaar". En dat bleek ook uit hun glunderende blikken toen ze hun trouwringen bovenhaalden. "Straks, op weg naar huis, kunnen we eindelijk genieten. De rit hiernaartoe was niet meteen een ontspannen uitje", zei Bart voordien nog. "Luc en ik zijn allebei nogal controlefreaks, het was de hele tijd van: ‘Zie dat je daarop let’ en ‘Daar moeten we misschien toch dát zeggen.’ Maar nu is de première achter de rug en kunnen we met een gerust gemoed naar huis."