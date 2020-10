Bart Kaëll is op zoek naar hét wonderdieet: “Mijn gewicht blijft een jojo”

“Mijn gewicht blijft een jojo”, lacht zanger Bart Kaëll in Primo. “In de strijd tegen de coronakilo’s ben ik nu bezig met intermittent fasting waarbij je zestien uur lang niét eet en je maaltijden bundelt op de resterende acht uur.” Vasten is eigenlijk zo oud als de straat, want zowel het jodendom, het christendom, de islam als het bahá-í-geloof zijn al eeuwen fan van het geheel of gedeeltelijk onthouden van eten of drinken of van bepaalde spijzen. Toch kun je tegenwoordig spreken van een hype, want tal van bekende Vlamingen zijn er fan van. Pieter Loridon viel bijna 20 kilo af door zijn maag verschillende uren per dag rust te gunnen. Ook talkshowkoningin Danira Boukhriss, journalist Christophe Deborsu en gezondheidscoach Martine Prenen doen aan 16:8. En nadat Conner Rousseau vol lof sprak over intermittent fasting ging ook Luc Steeno overstag: Steeno viel er 2 kilo mee af.