Bart Kaëll: "De passie voor die ander was zó groot. Maar vier dagen later woonde ik al terug bij Luc" Wim Nijsten

03 juli 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz "Passionele verliefdheid, da’s chemie in de hersenen, te vergelijken met een depressie", zegt Bart Kaëll (58). Een chemie die hem zo in z’n greep kreeg dat Bart z’n grote liefde Luc Appermont (68), met wie hij intussen 40 jaar samen is, even opzijschoof. In Dag Allemaal vertelt Bart openhartiger dan ooit over die relatiecrisis.

We spreken af met Bart en Luc in de tuin van hun mooie villa in het Leuvense. Door een vervelende file na een vergadering in Gent, is Luc wat later op de afspraak. Dat geeft ons de kans om de ­barbecue alvast te prepareren, én Bart uitgebreid op de rooster te leggen.

Romantiek of ratio in de liefde?

"Ze zijn allebei belangrijk. Eens lekker gaan eten of een avondje gezellig samen voor de tv is natuurlijk plezant, maar af en toe moet je ­bepaalde dingen ook uitpraten."

Gebeurt dat vaak?

"Steeds minder. Omdat we in al die jaren naar elkaar toegegroeid zijn. En als één van de twee toch eens met iets zit, dan zeggen we dat gewoon."

Luc zei ooit: ‘Ik heb vroeger één grote fout gemaakt: ik wilde Bart veranderen.’

"Ja, maar hij heeft dat losgelaten. Luc heeft ingezien dat je iemand niet zomaar kan veranderen. Iemand willen kneden naar je eigen beeld, da’s je ego dat de bovenhand krijgt. In een relatie moet je rekening houden met de ander en wat hij of zij graag heeft."

Eenrichtingsverkeer werkt niet.

"Voilà. Pas op, dat heeft niet alleen met slechte wil te maken, hé. Vaak is één van de twee gewoon niet klaar voor een relatie."

Hebben jullie daar dan hard aan moeten werken?

"Dat is organisch gegroeid bij ons. Ze zeggen soms dat liefde een werkwoord is, maar daar ben ik het niet mee eens. Echte liefde gaat vanzelf."

Heeft jullie outing enkele jaren geleden iets veranderd aan jullie relatie?

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN