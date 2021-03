Bart Herman vocht twee weken in het ziekenhuis tegen corona: “Ik voelde me weerloos, koud en alleen”

ShowbizzBart Herman (62) is eindelijk terug thuis. De zanger, bekend van de hit ‘Ik ga dood aan jou’, lag twee weken in het ziekenhuis door een coronabesmetting. “De eerste week vertoefde ik in het ‘rijk der schimmen’. Het was vreselijk.”

“Na veertien dagen mocht ik deze week eindelijk het ziekenhuis verlaten omdat ik terug zelfstandig zonder zuurstof kon”, vertelt Herman. “Ik ben nog steeds zeer zwak en een rustige revalidatie zal noodzakelijk zijn. Zeker ook voor m’n stem die bijna volledig verdwenen is.”

Niet enkel jij, maar ook je vriendin Liesbeth raakte besmet. Hebben jullie een idee waar jullie het virus hebben opgelopen?

“We hebben totaal geen idee. Na één jaar uiterste voorzichtigheid had het ons toch te pakken, wat alleen maar kan betekenen dat het echt overal zit en geen onderscheid maakt wie wel of niet besmet wordt. Toen we ons beiden wat koortsig en ‘grieperig’ begonnen te voelen - Liesbeth kreeg enorme keelpijn - bezochten we de huisarts die de test afnam. De volgende dag kregen we het positieve resultaat.”

Het rijk der schimmen

Wanneer heb je beslist om naar het ziekenhuis te gaan?

“Diezelfde dag, want mijn zuurstof was zo laag dat ik onmiddellijk naar spoed moest. Daar kreeg ik meteen zuurstof toegediend. De eerste week vertoefde ik in het ‘rijk der schimmen’. Ik kan het niet anders omschrijven. Ik vond het heel akelig en ik voelde me weerloos, koud en alleen. Het was verschrikkelijk. Je ondergaat alles, er gaat bijna niets door je heen.”

Dat klinkt verschrikkelijk. Ben je overgebracht naar de intensieve afdeling?

“Neen, maar het scheelde niet veel. Na een week en heel veel testen heb ik heel sterke medicatie gekregen die me erdoor heeft geholpen. Vraag me niet wat ik precies heb gekregen, maar het heeft er wel voor gezorgd dat ik langzaam terugkeerde onder de levenden. Zo voelde het toch aan.”

Volledig scherm Bart Herman met vriendin Liesbeth. © RV

Hoe vond je de sfeer in het ziekenhuis?

Ik lag in Het Sint-Mariaziekenhuis in Halle en ik kan enkel maar lof hebben voor al het personeel daar. De sfeer was er gezien de omstandigheden heel goed. Professioneel, geroutineerd, maar zeer hartelijk. Ik had er zeker en vast een veilig gevoel.”

Hoelang zal je revalidatie duren?

“Dat is bij iedereen anders, dus ik heb geen idee. Ik ben in één week tijd zeer snel van een heel slechte toestand naar oké gegaan, wat niet veel gebeurt. Ik ben 10 kilo lichter, maar die komen er wel terug bij. Het zingen zal eventjes afwachten zijn. Volgende week heb ik een afspraak bij de neus-, keel- en oorspecialist om dat te bespreken. Daar kijk ik enorm naar uit, want m’n hoofddoel is om m’n ‘werkinstrument’ terug in orde te krijgen. Daarna pas gaan we plannen maken. Wanneer er op carrièregebied iets gaat gebeuren, is van geen belang meer, maar dat er überhaupt iets zal kunnen gebeuren, is nu de hoofdzaak!”

Hoe gaat het nu met je vriendin Liesbeth?

“Zij stelt het ook beter nu. Zij moest gelukkig niet in het ziekenhuis opgenomen worden, maar haar geur en smaak heeft ze nog niet terug. Ik heb zelden zo’n dappere vrouw gezien, zij is een enorme steun geweest!”

