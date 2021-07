Bart Herman kroop door het oog van de naald na corona en een beroerte: “Zonder mijn vriendin was ik er waarschijnlijk niet meer geweest”

Het begon nochtans met vrij banale symptomen. “Op 26 februari ben ik me ziek beginnen voelen. Grieperig. Koorts. De huisarts stelde corona vast en zei dat ik gerust thuis kon uitzieken. In quarantaine. Maar het werd steeds erger”, vertelt Bart aan PRIMO. “Zodanig erg dat Liesbeth, mijn vriendin, op een dag met een saturatiemeter - je weet wel: zo’n apparaatje dat je op de vinger zet - mijn waarden nam en zag dat mijn zuurstofgehalte zeer laag was. Dat wou dus zeggen dat mijn longen niet optimaal functioneerden. ‘Ik vertrouw het niet, je moet naar de spoed’, zei ze. Opnieuw kwam de huisarts langs en die bevestigde inderdaad dat ik onmiddellijk naar het ziekenhuis moest. Ondertussen waren we al 3 maart. Gelukkig heeft zij die waarden gemeten want anders was ik waarschijnlijk thuis blijven uitzieken in mijn bed en wie weet wat er dan was gebeurd? Ik bleek een héél hoge graad van besmetting te hebben. Gisteren moest ik op controle bij de arts en zag ik eigenlijk voor het eerst de scan van mijn longen. Wel, nu weet ik eigenlijk pas dat mijn longen voor tachtig procent waren aangetast. Tachtig procent! Het virus had me dus echt goed te pakken.”