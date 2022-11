Bart Herman heeft Nicole en Hugo met ‘Schietgebed’ een cadeau voor het leven gegeven: “Maar er nu naar luisteren kan ik voorlopig niet”

ShowbizzBekend Vlaanderen rouwt om het verlies van Nicole. Op vrijdag raakte bekend dat de echtgenote van Hugo overleden is nadat ze van een trap gevallen is. Ook Bart Herman, die voor het muzikale duo en echtpaar het nummer ‘Schietgebed’ schreef, reageert bedroefd op het nieuws. “Nicole was ontzettend eerlijk en ook nog eens recht voor de raap. Zoiets heb ik zelden meegemaakt.”

“Ik ben met hun muziek opgegroeid”, aldus de zanger. “Ik ben een kind van de jaren 60. Heel Vlaanderen was toen fan van Nicole en Hugo. Ik had nooit verwacht dat ik hen ooit zou leren kennen.” Herman was dan ook vereerd toen ze hem vroegen of hij een nummer voor hen wilde schrijven. “Ze waren gestopt met cruisen en wilden hun carrière in Vlaanderen verder uitbouwen”, legt de zanger uit. “Kort nadien hadden ze een hit te pakken met ‘Pastorale’, maar dat was niet genoeg om een album mee te vullen. Vervolgens zijn ze mij bij terechtgekomen.”

Uniek koppel

Bart Herman schreef voor Nicole en Hugo een song die geïnspireerd was op ‘Pastorale’. “Ik wilde een nummer maken dat echt op hun lijf geschreven was.” Niet veel later was de single ‘Schietgebed’ een feit. “Ze zijn mij daar altijd zo dankbaar voor geweest”, vertelt Bart ons nog. De singer-songwriter zal zich zijn samenwerking met het koppel ook altijd blijven herinneren. “Ze waren heel sympathiek en ook ontzettend professioneel. Een combinatie die je niet vaak tegenkomt. Ze beheersten hun vak ook tot in de puntjes.” Hij vervolgt: “Ik ben blij dat ik Nicole en Hugo met ‘Schietgebed’ een cadeau voor het leven gegeven heb. Er nu naar luisteren, kan ik voorlopig niet.”

De singer-songwriter is verder ook vol lof over Nicole. “Ze was heel eerlijk en ook nog eens recht voor de raap. Zoiets heb ik zelden meegemaakt.” En ook als koppel waren Nicole en Hugo volgens de Vlaamse zanger uniek. “Iedereen die ze ooit ontmoet heeft, zal dat ongetwijfeld beamen. Ze waren zo eerlijk in hun zijn en ontzettend authentiek. Ze konden de wereld aan met hun twee”, klinkt het verder nog. “Ondanks Nicole’s ziekte waren ze er klaar voor om hun tocht samen verder te zetten. Ik was er 100% van overtuigd dat het ze ging lukken ook.”

