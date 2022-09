Bart en Céline uit ‘Boer zkt vrouw’ zijn getrouwd, ook Dina Tersago was van de partij

Bart en Céline lieten er geen gras over groeien na hun deelname aan ‘Boer zkt Vrouw’. Na de opnames gingen ze al snel samenwonen. “Wij hebben dat niet ‘beslist’, het is gewoon zo ­gelopen”, zei Bart destijds in ‘Dag Allemaal’. “Wij ­hebben allebei een drukke job. Als we niet zouden samenwonen, zouden we elkaar niet veel zien.” Zes maanden later raakte bekend dat het stel verloofd was. “Ik heb Céline ten huwelijk gevraagd toen het net gesneeuwd had”, vertelde Bart in ‘Dag Allemaal’. “Hier in de Vlaamse Ardennen boven op een heuveltop...”