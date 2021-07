Bart en Céline uit ‘Boer zkt Vrouw’ huwen een jaar vroeger dan gepland: “Het zal de eerste keer zijn dat onze families elkaar ontmoeten”

ShowbizzHoe zou het nog zijn met de koppels uit ‘Boer zkt Vrouw’? Voor Bart Beyaert (29) en Céline Dewitte (29) staat er alvast een spannende week op het programma, want zij stappen een jaar vroeger dan gepland in het huwelijksbootje, en daar is een goede reden voor. Aan zo’n grote stap zijn Frits Stevens (24) en Hanne Zoomers (24) nog niet toe, geven ze aan in een dubbelgesprek. De koppels praten samen over toekomstdromen, het leven als landbouwer en het nieuwe format van ‘Boer zkt Vrouw’. “Hiervoor had ik me niet ingeschreven.”