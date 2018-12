Bart De Wever maakt in volle regeringscrisis tijd voor een ‘Helmut Latte’ MVO

07 december 2018

13u22 3 Showbizz In volle regeringscrisis maakte Bart De Wever vandaag even tijd om een ‘Helmut Latte’ te drinken, een speciale melkdrank die Qmusic-dj Heidi Van Tielen en ‘The Voice Senior’-coach Helmut Lotti voor hem gemaakt hadden.

Een ‘Helmut Latte’ werd door het Qmusic-ochtendtrio Sam De Bruyn, Wim Oosterlinck en Heidi Van Tielen in het leven geroepen nadat Heidi eergisteren tijdens een live-uitzending op Qmusic ‘Almond Latte’ verkeerd leek te verstaan. Voor ze bij Bart De Wever langsgingen, hadden Heidi en Helmut vanmorgen voorbijgangers al getrakteerd op een gratis ‘Helmut Latte’ in Café Mundi in Antwerpen.

De Vlaamse zanger mocht ook even voor Barista spelen: “Ik vind het schitterend, een Helmut Latte. In West-Vlaanderen zeggen ze al Almond Lotti, van Almond Latte, tegen mij”, lachte Helmut.

Vanavond is Helmut Lotti voor de eerste keer te zien als coach in ‘The Voice Senior’ naast Dana Winner, Walter Grootaers en Natalia, om 20u40 bij VTM.