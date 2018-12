Bart De Wever loopt samen met 10.000 anderen meer dan 100.000 euro bij elkaar in Antwerpen DBJ

21 december 2018

21u46 3 Showbizz Vrijdag werd de vierde Warmathon gelopen langs de Schelde in de omgeving van Sint Anna, Linkeroever in Antwerpen. In totaal liepen 10.014 sportievelingen maar liefst 127.226,69 euro bij elkaar. Onder meer Bart De Wever en Pedro Elias verschenen aan de start.

Een mooi verhaal kwam er van Mbalu Dumbuya. Zij komt uit Sierra Leone en wandelde vandaag de Warmathon in Antwerpen voor De Overzet, een organisatie van De Loodsen vzw. De Overzet is een opvanghuis voor alleenstaande vrouwen, met of zonder kinderen, zonder wettig verblijf. Deze vrouwen hebben geen netwerk in België om op terug te vallen.

Mbalu kwam in 2011 in aanraking met De Loodsen vzw toen zij in coma lag en na drie maanden het ziekenhuis moest verlaten zonder een vangnet of plek waar ze terechtkon. Dankzij De Loodsen kon ze op dat moment terecht in De Overzet. Die vrouwen zijn voor Mbalu intussen familie, ze krijgt er ontzettend veel steun.

Haar grote droom is om verzorgster te worden en iets terug te doen voor alle mensen die in België al zoveel voor haar gedaan hebben.