Bart De Pauw weet pas op 7 december of hij verzegelde enveloppen mag inkijken SD

22 november 2018

17u52

Bron: Belga 0 Showbizz De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling beslist pas op 7 december of televisiemaker Bart De Pauw de verzegelde enveloppen mag inkijken met daarin de klachten over zijn gedrag die door de preventieadviseur van de VRT verzameld werden.

De kamer van inbeschuldigingstelling zou normaal gezien vrijdag, 23 november, een beslissing nemen, maar heeft meer tijd nodig. Het arrest zal daarom pas op 7 december worden uitgesproken.

Bart De Pauw kwam op 9 november vorig jaar met een videoboodschap naar buiten waarin hij meldde dat de VRT de samenwerking had stopgezet. Er waren anonieme meldingen binnengekomen over ongepast gedrag van hem. Hij benadrukte dat het niet over fysieke aanrandingen ging, maar eerder om flirterige sms’jes.

Twee dagen later werd er een huiszoeking uitgevoerd in de gebouwen van de VRT. Er werden daarbij verzegelde omslagen in beslag genomen met daarin getuigenissen van vrouwen, die over het gedrag van De Pauw geklaagd hadden bij de preventieadviseur. De advocaat van de televisiemaker vroeg enkele weken geleden aan de onderzoeksrechter om die omslagen te mogen inkijken. De openbare omroep verzet zich daartegen omdat de inhoud onder het beroepsgeheim van de preventieadviseur valt.