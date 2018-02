Bart De Pauw verliest nu ook rol in 'De Collega’s' van Jan Verheyen Wim Nijsten

13 februari 2018

05u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Geen Bart De Pauw (49) meer. Niet op tv, maar ook niet in de cinema. Nochtans was hij - en dat wist niemand - gecast voor één van de hoofdrollen in Jan Verheyens film ‘De Collega's 2.0’. Dat staat vandaag in Dag Allemaal. De gevallen tv-maker kiest er zelf voor om op te stappen.

In april starten de opnames van ‘De Collega’s 2.0’, een film gebaseerd op de iconische tv-reeks uit de jaren 70 en 80. Regisseur Jan Verheyen had daarin ook een rol voorbehouden voor Bart De Pauw, maar drie maanden nadat hij in opspraak kwam in zijn #MeToo-affaire, houdt Bart de eer aan zichzelf. Eerder raakte al bekend dat hij ook ontslag heeft genomen als zaak­voerder van productiehuis Koeken Troef!. 

