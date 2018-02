Bart De Pauw is niet langer zaakvoerder van eigen productiehuis 'Koeken Troef' rvl

07 februari 2018

11u48

Bron: Knack 0 Showbizz Bart De Pauw is niet langer zaakvoerder van het productiehuis 'Koeken Troef'. Dat blijkt uit een afschrift in het Belgische Staatsblad en wordt door het productiehuis bevestigd. De beslissing werd genomen tijdens een buitengewone algemene vergadering op 19 januari.

De Pauw richtte het productiehuis in 2008 op, samen met Helen Perquy. Eind november 2012 verliet zij het productie, waarna De Pauw het productiehuis samen zijn vrouw Inès De Vos verder bestuurde. "Terwijl Bart het creatieve brein van Koeken Troef is, wordt het algemeen en dagelijks beleid gevoerd door Inès De Vos", zo staat (nog steeds) te lezen op de website van Koeken Troef.

Nu Bart De Pauw niet langer zaakvoerder is, wordt De Vos alleen zaakvoerder van het productiehuis, zo blijkt uit het afschrift in het Staatsblad. De beslissing werd genomen tijdens een buitengewone algemene vergadering op 19 januari en vandaag gepubliceerd in het Staatsblad.

(Lees onder de afbeelding verder)

De Pauw kwam in november vorig jaar in opspraak door beschuldigingen van seksueel overschrijdend gedragd. Verschillende vrouwen hadden bij de VRT klachten ingediend over De Pauw, waarna de VRT alle banden met De Pauw verbrak. Ook het lopende seizoen van de zondagavondquiz 'Twee tot de Zesde Macht', met De Pauw als presentator, werd afgevoerd. Intussen wordt wel aan een opvolger van 'Twee tot de Zesde Macht' met Jeroen Meus als presentator gewerkt.

Andere rol?

"Bart De Pauw heeft zelf de beslissing heeft genomen om zich terug te trekken uit de functie van zaakvoerder", zegt Hilde Timmermans van Koeken Troef in een reactie aan Knack Focus. "Hij heeft dit uitsluitend gedaan omwille van de sereniteit in gans dit dossier. Ook wij van Koeken Troef! streven dit na en we zullen ons dan ook beperken tot deze mededeling." Of De Pauw een andere rol binnen Koeken Troef zal spelen in de toekomst, is niet geweten

Koeken Troef maakte tot nu toe onder meer 'Twee tot de Zesde Macht', 'Quiz me Quick', 'De Kinderpuzzel', 'It's Showtime' en 'Biker Boys'.

