Bart De Pauw gespot op bedrijfsuitje Koeken Troef IDR

20 juni 2018

14u25 0 Showbizz Nadat televisiemaker Bart De Pauw (49) aan de schandpaal werd genageld wegens grensoverschrijdend gedrag, besliste de VRT om niet meer met hem samen te werken. Zijn productiehuis Koeken Troef! was wél nog welkom. Tenminste: zolang Bart er niets meer mee te maken had. Dat lijkt nu niet helemaal waar te zijn: de man nam deel aan een teambuilding van het bedrijf.

Na de heisa raakte via het Staatsblad bekend dat Bart geschrapt was als zaakvoerder en dat z'n vrouw Inès de fakkel had overgenomen. Dat betekent echter niet dat Bart met stille trom verdwenen is. Dat werd duidelijk tijdens de recente teambuildingsactiviteit van Koeken Troef! in Kallo.

'De Buurtpolitie'-actrice Charlotte De Groof (30), die ook voor het productiehuis werkt, postte immers een groepsfoto op Instagram waarop ook Bart te zien is. "Voor mij is Bart een toffe, aangename werkgever", vertelde Charlotte eerder al. "Ik kan en wil niets slechts over hem zeggen."

Het team bezocht er het 'Huis van zonde', een onderdeel van 'Vossen'. Dat is een project van Katoennatie-baas Fernand Huts rond de vos Reynaert. Voor de audiovisuele ondersteuning schakelde Huts de hulp in van Bart en zijn team.

Teambuilding Koeken Troef! Topteam, topdag! 👌 #teambuilding #vossen #work #koekentroef Een foto die is geplaatst door null (@charlottedegroof) op 19 jun 2018 om 18:26 CEST

