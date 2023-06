Bart De Pauw gespot met cameraploeg in Antwerpen: tv-maker weer aan het werk voor Koeken Troef

Showbits Verlaat Niko zijn grote liefde Mieke voor zwangere Sam? Jo Hens belooft razendspan­nen­de seizoensfi­na­le van ‘Familie’

De seizoensfinale van ‘Familie’ komt eraan, en één van de spannende verhaallijnen is die van Niko, het personage van Jo Hens, en zijn vrouw Mieke (Caroline Maes). Het koppel verwacht een kind via een draagmoeder, Sam, met wie Niko z’n Mieke vorig jaar (bijna) bedroog. “Ik doe mijn uiterste best om in al die zware lijnen toch genoeg positiviteit en humor te verwerken”, vertelt Jo aan Jarne. Wat de seizoensfinale brengt voor Mieke en Niko? Jo ligt een eerste tip van de sluier op in deze nieuwe Showbits.