Bart De Pauw even terug op tv in bedenkelijke rol Redactie

02 januari 2020

12u34 0 Showbizz Wie gisteren naar VTM keek, kwam daar een bekend gezicht tegen. Niemand minder dan Bart De Pauw (51) was nog eens te zien op tv, zij het dan in een heruitzending van de film ‘Pippa’ uit 2016. Zijn rol in die film is best merkwaardig: Bart speelt een werkgever die er niet voor terugdeinst zijn boekje te buiten te gaan.

Sinds hij in 2017 in volle #MeToo-periode in opspraak kwam, verdween Bart De Pauw bijna volledig van onze tv-schermen. De populaire presentator/acteur werd door VRT bedankt voor bewezen diensten en stapte later ook uit Koeken Troef!, het productiehuis dat hij samen met zijn echtgenote leidde. Het enige teken van leven gaf hij in oktober 2019, toen uitkwam dat De Pauw als beeldregisseur meewerkt aan ‘De influencers’, een nieuw sketchprogramma dat productiehuis Koeken Troef! voor VIER maakt. In ‘De influencers’ wordt - op humoristische wijze - de draak gestoken met mensen die zich via sociale media trachten te profileren als trendsetters. Daarmee doen ze een - niet zo succesvolle - gooi naar hun eigen eeuwige #InstaFame op het internet. De reeks zou in het voorjaar van 2020 op VIER te zien zijn.

In tussentijd verscheen Bart De Pauw gisteren nog eens op tv. De film ‘Pippa’ van Marc Punt, met Nathalie Meskens en Tom Van Dyck in de hoofdrollen, werd heruitgezonden op VTM. Zijn werk in ‘Pippa’ was de eerste grote filmrol voor Bart de Pauw. “Ik ben zeer blij en best ook wel trots dat Bart meedoet”, vertelde regisseur Punt in onze krant. “Ik vond hem ronduit briljant acteren in ‘Het Geslacht De Pauw’, ‘Quiz Me Quick’ en in ‘de Biker Boys’. Ik begreep dan ook niet waarom hij, op een paar cameo’s na, nooit te zien was in een langspeelfilm. Hij heeft in ‘Pippa’ een reeks behoorlijk pittige scènes met Nathalie en daar kijk ik echt naar uit”, verklaarde Punt.

Opvallend: in de film speelt De Pauw de baas van Pippa en haar vriendinnen, die maar wat graag naar zijn vrouwelijke werkneemsters gluurt. Iets waar regelmatig en expliciet naar verwezen wordt. Zelf zei De Pauw over zijn rol: “Ik ben de ­asshole van een baas van het PR-bureau waar Sabine, Pippa en haar beste vriendin Louba (een rol van Ella Leyers, red.) werken. Geen wonder dat ik neergeschoten word in de film.”