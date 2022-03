Bart De Groote wordt de nieuwe CEO van Streamz

FILM Florence Pugh in gesprekken om mee te doen in ‘Dune 2’

Florence Pugh is binnenkort misschien te zien in het vervolg op ‘Dune’. De actrice is aan het onderhandelen over de rol van prinses Irulan Corrino, de oudste dochter van keizer Shaddam Corrino IV. In het vervolg van de sciencefiction maken ook Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson en Javier Bardem hun opwachting.

9 maart