Bart Cannaerts eindelijk terug op het podium: “Voor ik het wist, was ik vijf jaar verder” MVO

09 september 2019

09u15

Bron: GVA 1 Showbizz Na vijf jaar staat Bart Cannaerts terug op het podium. Tickets voor zijn zaalshow ‘We Moeten Nog Eens Afspreken’ vliegen de deur uit. Waarom het dan precies vijf jaar heeft geduurd voor hij er weer aan begon, weet hij zelf niet.

“Door een samenloop van omstandigheden, zeker?”, zegt hij in Gazet Van Antwerpen. “In vier jaar had ik drie shows gemaakt. Ik was het totaal nog niet beu, maar om dat gevoel voor te zijn, wou ik even stoppen.”

Een jaartje maar, dacht hij aanvankelijk. Maar dat draaide anders uit. “In dat jaar vroegen ze mij om De Pappenheimers te presenteren en stelde Tom Lenaerts voor om met hem een productiehuis op te richten. Tegen die supercoole voorstellen kon ik geen nee zeggen.”

Daarna werd hij ook nog eens vader, waardoor hij niet op theatertour kon vertrekken. “Voor ik het wist, was ik vijf jaar verder. Eenmaal ik opnieuw begon op te treden, voelde ik na vijf minuten op het podium weer hoe plezant dat is. Als mijn leven in die vijf jaar saai was geweest, zou ik dat podium misschien wel hebben gemist. Maar wat ik voor tv heb mogen doen, was ook keileuk. En ik heb een kind, wat eveneens heel boeiend is. Daardoor was missen niet aan de orde.”