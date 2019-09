Exclusief voor abonnees Barry White, de straatboef en tienervader die gered werd door een Elvis-hit Mario Danneels

22 september 2019

06u00

Bron: Story 0 Muziek Soulkoning Barry White zou deze maand 75 geworden zijn. Zestien jaar terug stierf de “walrus van de liefde” op amper 58-jarige leeftijd. Dat korte leven was niet enkel rijk gevuld met muzikale accolades, maar ook met criminaliteit, drama’s en een woelig privéleven.

Met ‘You’re the first, the last, My Everything’ zong Barry White zich de onsterfelijkheid in, maar de werkelijkheid was anders. De “godfather van de slaapkamersoul” geloofde niet in verliefdheid en was zijn echtgenotes ontrouw – twee van zijn negen kinderen zijn buitenechtelijk. Zijn publieke imago als zachte, romantische reus was echter niet geheel theater: de zwaarlijvige basbariton was amper zestien toen hij achter de tralies verdween wegens lidmaatschap van een criminele straatbende in Los Angeles. Bloederige gangsteractiviteit die zijn enige broer het leven kostte. Op die prille leeftijd liet hij al twee kinderen verweesd achter. Zijn liefde voor muziek, zijn unieke stem én Elvis Presleys ‘It’s Now or Never’ gooiden zijn leven om en schonken de wereld een van de bestverkopende artiesten ooit.

