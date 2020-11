Barman Bram uit ‘First Dates’ opent binnenkort zijn eigen zaak: “Maar trouwfeest voor onbepaalde tijd uitgesteld”

Showbizz ‘First Da­tes’-bar­man Bram en zijn verloofde kennen elkaar dankzij Tinder: “Eigenlijk wilden we geen relatie, alleen plezier en aandacht”

25 april Je kan moeilijk ontkennen dat Bram Van Geert (31), de barman in ‘First Dates’, zijn looks mee heeft. Maar hij heeft de kandidaten van het Eén-programma ook goede raad te bieden. Want zelf is hij al vier jaar gelukkig samen met Lien (27), met wie hij volgende maand trouwt. “Dit had ik bij onze eerste ontmoeting nooit gedacht. Zo zie je maar: ga niet af op je eerste indruk”, vertelt hij in Story.