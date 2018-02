Barbra Streisand laat haar overleden hond klonen TTR

27 februari 2018

18u18

Bron: Variety 5 Showbizz Een dier verliezen kan ontzettend veel pijn doen. Het gemis en de leegte zijn vaak groot voor het achtergebleven baasje. Zo ondervond ook de Amerikaanse zangeres Barbra Streisand, die haar overleden hond Samantha zo erg miste dat ze haar liet klonen. Dat vertelt ze in een interview met Variety.

Vorig jaar overleed Samantha, de 14-jarige Coton de Tuléar van Barbra Streisand. Het verdriet was groot en de zangeres kon duidelijk geen afscheid nemen van haar geliefde viervoeter. Daarom liet ze voor haar dood cellen uit haar bek en maag halen. Op basis daarvan werd de overleden Samantha gekloond in een laboratorium. Het resultaat? Twee nieuwe honden: Miss Scarlett en Miss Violet.

"Ze hebben verschillende persoonlijkheden", zegt Streisand. "Ik wacht tot ze wat ouder zijn om te zien of ze de bruine ogen en de ernst van Samantha hebben."

Dierenvriend Streisand heeft ook nog een derde hond, die familie is van Samantha. Net zoals Streisand is ook de kwispelende Miss Fanny, genoemd naar een personage dat de Amerikaanse in 1968 speelde, blij met haar nieuwe huisgenoten.

Our new basket of adorables Een foto die is geplaatst door null (@barbrastreisand) op 25 dec 2017 om 20:25 CET