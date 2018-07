Barbie uit 'Oh Oh Cherso' ondernam nieuwe zelfmoordpoging: "Ze liet zich zo uit het raam glijden" KDL

24 juli 2018

13u26

Bron: De Telegraaf 4 Showbizz Samantha de Jong, beter bekend als Barbie uit 'Oh Oh Cherso', heeft dinsdagochtend een nieuwe poging gedaan om zichzelf van het leven te beroven. Dat melden verschillende bronnen aan De Telegraaf en het AD.

Volgens een buurvrouw, die alles zag gebeuren, sprong Barbie van de eerste verdieping van een huis in Scheveningen. "Ik dacht dat het weer wat beter met haar ging, tot vandaag. Ik zag haar zo uit dat raam spingen. Ontzettend triest", vertelt de vrouw aan De Telegraaf. De overbuurman van Barbie doet dan weer zijn verhaal aan het AD, hij zag Barbie in het geopende raam op de eerste verdieping zitten, enkele meters boven straatniveau. "We zeiden nog tegen elkaar, die valt zo naar beneden". Daarna liet de realityster zich volgens de man "naar beneden glijden". Volgens hem had Barbie ook een mes in haar hand. De blondine stond na de val nog even op en zakte vervolgens weer in elkaar.

De politie kwam meteen ter plekke, maar wil de Nederlandse pers niet bevestigen of Barbie inderdaad de vrouw is die sprong. Ze laten wel weten dat de vrouw in kwestie overgedragen is aan het "zorgkader", maar hoe het nu met haar gaat, is niet bekend. De twee kinderen van Barbie, die afwisselend bij hun moeder in Den Haag en hun vader in Spanje wonen, verblijven momenteel bij Barbie, maar zij zouden niets gezien hebben van de val. Volgens de overbuurman liep één van hen voor het voorval alleen op straat en werd het naar familieleden gebracht.

Barbie heeft een erg moeilijke tijd achter de rug en werd begin dit jaar opgenomen in het ziekenhuis na een zelfmoordpoging. Nadien vertelde de realityster dat ze borderline heeft en drugs gebruikte.

Met vragen over zelfdoding kan je terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op www.zelfmoord1813.be.