Barbie uit ‘Oh Oh Cherso’ leeft nu van een uitkering Annick van der Peet

Bron: AD 1 ANP Kippa Samantha de Jong, beter bekend als Barbie. Showbizz Samantha de Jong, beter bekend als Barbie uit het Q2-programma 'Oh Oh Cherso', leeft nu van een uitkering. Dat vertelt de realityster in een video op het YouTube-kanaal van plastisch chirurg Diana Gabriels, die eerder de billen van 'Temptation'-verleidster Pommeline onder handen nam.

Nog niet zo heel lang geleden leefde Barbie een heel ander leven, met veel geld en rijkdom. Die tijden van weelde zijn voorbij, maar dat maakt haar niet uit. "Toen ik alles had, villa's, geld, was ik zo ongelukkig. Nu kan ik mezelf zijn, de kinderen zijn gelukkig en ik kan de kleine dingen waarderen.''

Toch zit Barbie met een probleem. "Ik ben op zoek naar een andere woning. Mijn ouders helpen me met het betalen van mijn huidige huis, het kost namelijk duizend euro per maand. Ik woon in een eengezinswoning en wil kleiner gaan wonen.''

Of het Barbie gaat lukken om een nieuwe huurder te vinden voor haar huidige huis is nog maar de vraag. Na haar scheiding verfde ze het huis namelijk helemaal roze. 'Samant' bestelde ook roze meubels; zelfs de waterkoker en haar pannensets hebben haar favoriete kleur.

AD Barbie en een vriend Chiel Harten

'Bevrijding'

Na meerdere realityseries over haar leven is Barbie inmiddels van de buis verdwenen. De laatste serie ging over het einde van het onstuimige huwelijk met Michael van der Plas. "Als je voor tv werkt, dan word je geleefd. Je moet soms dingen doen waar je niet achter staat'', vertelt de 28-jarige blondine. "Sinds de realityseries zijn gestopt, voel ik me eigenlijk bevrijd."

Samantha kreeg twee kinderen met Michael: Angelina (5) en Milano (2). Sinds de scheiding eind vorig jaar bouwt Michael zijn leven op in Spanje, de kinderen wonen bij hun moeder.

Ook de auto van Barbie is roze.

Duim voor Pinkie Geen nieuwe (kon ik niet betale)wel een toppe tweesehandse, laten wrappe bij @wrapandgo_nl den Haag. Dolblij met me Pinkie 😍😍 Me vriendje @chielharten was er ook en jullie gaan nog leuke dingetjes van ons zien 😆 Een foto die is geplaatst door null (@samanthaenfriends) op 21 jul 2017 om 13:42 CEST

ANP Kippa Barbie en Michael op hun huwelijksdag.