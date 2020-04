Barbie uit ‘Oh Oh Cherso’ buiten levensgevaar: “Meer dan die klap tegen de muur herinner ik me niet” TDS

22 april 2020

09u34

Bron: ANP 0 Showbizz De Nederlandse realityster Samantha de Jong (30), bij ons beter bekend als Barbie uit ‘Oh Oh Cherso’, is buiten levensgevaar. Dat heeft de politie van Den Haag bevestigd. Het gaat naar omstandigheden goed met haar, vertelt ze zelf tegen Shownieuws De Nederlandse realityster Samantha de Jong (30), bij ons beter bekend als Barbie uit ‘Oh Oh Cherso’, is buiten levensgevaar. Dat heeft de politie van Den Haag bevestigd.Het gaat naar omstandigheden goed met haar, vertelt ze zelf tegen Shownieuws na haar ernstige auto-ongeluk van zondag



Samantha raakte zondagavond betrokken en zwaargewond bij een ongeval op de Schenkkade in Den Haag. Ze zat als passagier in een auto waarvan de bestuurder de macht over het stuur verloor en tegen het hekwerk van het viaduct botste. De politie deed verder geen uitspraken over haar verwondingen en wanneer Samantha weer het ziekenhuis mocht verlaten.

“Ik heb een zware hersenschudding, een gebroken rib en ook heb ik meerdere rug- en nekwervels gekneusd”, aldus Samantha, die beter bekend is als Barbie. “Van het ongeluk kan ik mij nauwelijks iets herinneren,” vervolgt ze. “Ik herinner mij de klap tegen de muur en dat ik door de auto heen vloog met mijn hoofd tegen de ruit. Daarna werd ik de volgende dag pas wakker in het ziekenhuis.”

De 30-jarige Samantha zat als passagier in de auto waarvan de bestuurder de macht over het stuur verloor. De twee andere inzittenden van de auto raakten ook gewond. De wagen was volgens een regionale Nederlandse nieuwssite niet verzekerd.

