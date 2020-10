Barbie legt racisme perfect uit in nieuwe YouTubevideo

ShowbizzDe laatste jaren is Barbie niet meer alleen een pop die je in de winkel kan kopen, maar is ze ook een echte influencer. De blonde pop heeft haar eigen YouTubekanaal waarop ze regelmatig video’s deelt. Haar laatste video, waarin ze samen met haar zwarte vriendin Nikki praat over racisme en de Black Lives Matter-beweging, wordt erg goed onthaald.

Barbie is tegenwoordig een vlogster op YouTube. In haar vlog doet ze de typische ‘vlogger-dingen’, zoals een ‘House Tour’ of een ’Best Friend Tag’ met Ken, maar ze houdt zich ook bezig met serieuzere zaken.

Black Lives Matter

Barbie snijdt in haar nieuwste video namelijk een opmerkelijk onderwerp aan: racisme en de Black Lives Matter-beweging. “Er is een gigantische beweging aan de gang. Miljoenen mensen over de hele wereld spreken zich uit om te vechten tegen racisme. Ze doen dat omdat mensen te vaak en voor een hele lange tijd oneerlijk behandeld worden. Ze worden zelfs pijn gedaan vanwege hun huidskleur”, vertelt Barbie. “Dit is niet makkelijk om over te praten en dat is precies waarom we erover moeten praten.”

Voor de gelegenheid heeft Barbie haar zwarte vriendin Nikki uitgenodigd die vertelt over haar eigen ervaringen met racisme. Aan de hand van anekdotes legt Nikki op een duidelijke manier uit wat racisme en ‘white privilege’ inhoudt. “Sommige mensen denken dat mijn leven goed is”, begint Nikki. “Maar om eerlijk te zijn, ik krijg te maken met racisme, net zoals vele andere mensen. Zo vaak. Het doet pijn, het kan eng en bedroevend zijn en ik wil daar enkele verhalen over delen.”

Anekdotes

Ze vertelt over hoe ze samen met Barbie stickers wilde verkopen op het strand. De twee hielden een kleine wedstrijd om te kijken wie er de meeste stickers kon verkopen. Nikki werd meermaals tegengehouden door de politie, die zelfs haar moeder belde. De agenten gingen ervan uit dat Nikki, een zwart meisje, iets fout deed, terwijl Barbie, een wit meisje, geen enkele keer werd tegengehouden. Ook al deden ze exact hetzelfde.

Een andere anekdote gaat over een toelatingstest voor een club om Frans te leren. Daarbij haalde Nikki de perfecte score, maar de leerkracht vertelde dat ze “geluk had gehad”. Nikki wilde daarom niet meer in de club. Hij wilde dus niet geloven dat ze echt goed was in Frans. “Waarom bleef je niet in de club om hem het tegendeel te bewijzen?”, vraagt Barbie zich af. “Ik wil me niet constant moeten bewijzen”, antwoordt Nikki. Dat is een vorm van racisme. Het idee dat zwarte mensen automatisch minder goed zijn in verschillende zaken en zich daarom extra moeten bewijzen.

White privilege

Nikki haalt ook aan dat mensen excuses zoeken zoals “Je had geen toestemming om dingen te verkopen op het strand”, maar die houden natuurlijk geen steek, want Barbie had die toelating ook niet. “Dat zijn gewoon excuses. Mensen doen dit soort dingen omdat ik zwart ben en ze de verkeerde veronderstellingen maken over me.”

Barbie vat het mooi samen. “Ze maken die veronderstellingen niet over witte mensen, zoals mij”, zegt ze. “Dat is niet eerlijk, want het betekent dat witte mensen een voordeel krijgen dat ze niet verdiend hebben en zwarte mensen een nadeel krijgen dat ze niet verdienen.” En dat is dus de perfecte definitie van ‘white privilege’.

“Dit is waarom mensen op straat komen. Want wanneer we met genoeg zijn, dan hebben mensen aandacht voor ons. Als we niets zeggen, dan laten we het gewoon gebeuren. Het is belangrijk om te blijven leren en lezen over de zwarte geschiedenis. Wanneer iemand oneerlijk behandeld wordt, dan moet je voor die persoon opkomen. Als we allemaal samenwerken, dan kunnen we een groot verschil maken.”