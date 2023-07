Barbie is big business: elke minuut gaat ze 164 keer over de toonbank

Showbits Kijk hoe Karen Damen moet werken om als comedian het publiek op haar hand te krijgen: “Ja, het is niet gemakke­lijk”

Hoe komt Karen Damen (48) over als standup-comedian? Dat is het deze zomer aan het testen tijdens de Parkies-concerten. En dat blijkt hard werken voor de zangeres. Want het publiek is niet altijd even snel mee. Eén grapje heeft ze zelfs moeten schrappen omdat ze daar - niet bewust - onsympathiek mee overkwam. “Ja, het is niet gemakkelijk”, geeft ze toe in een gesprek met Jarne. “Het doet allemaal heel hard denken aan de beginjaren van K3, vooral de backstage”, vertelt ze in een nieuwe Showbits.