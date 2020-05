Barbara Sarafian werkt aan autobiografisch boek: “Decadent, vuil en vies” SDE

20 mei 2020

21u50

Bron: VIER 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Barbara Sarafian (52) was woensdagavond te gast bij ‘Gert Late Night’. Hoewel haar acteerklussen momenteel stilgevallen zijn, heeft de actrice meer dan genoeg om handen, vertelde ze. “Ik ben aan het schrijven aan m’n monoloog, die normaal gezien op 2 oktober in Gent in première gaat", klonk het. “Al is dat ook met gigantisch veel vraagtekens. Stel nu: een zaal met 500 zitjes en er zit 75 man met een masker op? Dat is voor niemand plezierig óf rendabel.”

Er blijven dus nog veel vraagtekens of die voorstelling überhaupt zal kunnen doorgaan, maar Barbara heeft nog wel meer aan haar hoofd. “Ik ben ook aan het schrijven aan m’n boek”, verklapte ze. “Het is een beetje autobiografisch." “Heb je dan zo’n spectaculair leven gehad?”, wil Gert weten. “Ja hoor. Decadent en vuil en vies", lachte de actrice. Op het finale resultaat zal het wel nog even wachten zijn, want momenteel zit ze aan hoofdstuk drie.