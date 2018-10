Barbara, het nieuwe lief van Jan Kriekels: "Onze relatie is op elk vlak fantastisch” TDS

03 oktober 2018

06u00 0 Showbizz Jan Kriekels (58), de excentrieke kunstenaar uit ‘The Sky Is the Limit’, is opnieuw gelukkig in de liefde. Aan z’n jarenlange knipperlichtrelatie met Kirsten Janssens kwam begin dit jaar definitief een einde. Een beslissing waar ze allebei duidelijk beter van zijn geworden. Kirsten is inmiddels getrouwd met Koen, en ze verwachten hun eerste kindje samen. En Jan? Die is gevallen voor de charmes van Barbara Monika Rodriguez (36), een Limburgse met Poolse roots én mama van een zoon.

Toch lijkt het geluk hen niet helemaal gegund. Want Jan en - vooral - Barbara zijn het mikpunt van kwetsende praat. Niet prettig, natuurlijk. Barbara reageerde aanvankelijk met: ‘Wat al de negativiteit en afgunst van sommige mensen betreft: pffff, dat doet mij echt niks. Volgens hen ben ik een ‘golddigger’, een fortuinjaagster. Eerlijk gezegd, het boeit mij niet wat sommige kortzichtige mensen denken. Wij zijn gelukkig met elkaar. Wat mijn hart wél heeft geraakt zijn al de mooie reacties van degenen die ons echt kennen.’

Heel triest

"‘Ach, ik vergeef al die mensen hun oppervlakkige opmerkingen", zegt Barbara Monika Rodriguez ons nu. "Dat ik een golddigger zou zijn, da’s gewoon belachelijk. Ze kennen Jan en mij niet persoonlijk en ze weten niet wat wij voor elkaar voelen. Trouwens, wat is dat, een golddigger? Heel Amerika trok honderd jaar geleden naar de westkust om goud te zoeken. En daar waren mijn voorouders niet bij."

Mensen beweren dat jij op Jan z’n geld uit bent.

Mensen die dat zeggen of denken, die kennen zelf geen echte liefde. Zo zie ik het. Heel triest voor hen. Maar tussen Jan en mij is het echt wel pure liefde, en dat is al wat telt. We zijn zo enorm gelukkig met elkaar!

Jij zit op een roze wolk.

Ja, dat mag je wel zeggen. En Jan ook. ’t Is precies alsof we opnieuw zestien jaar zijn! Wij voelen ons supergoed bij elkaar en koesteren elk moment samen. We groeien ook steeds meer naar elkaar toe. Echt waar, onze relatie is fantastisch. Op elk vlak.

