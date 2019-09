Barbara Dex opent eigen kledingwinkel: “Een jeugddroom die uitkomt” KD

16 september 2019

08u03

Bron: Gazet van Antwerpen 0 Showbizz Zangeres Barbara Dex (45) opent in het weekend van 27 september haar eigen kledingwinkel Babs., dat schrijft de Gazet van Antwerpen. “Deze nieuwe uitdaging is een jeugddroom die uitkomt”, zegt ze openhartig.

Barbara Dex heeft er naar eigen zeggen altijd van gedroomd om een eigen boetiek te hebben. Babs. (de bijnaam van Barbara, nvdr.) wordt een kledingwinkel voor vrouwen. Naast kledij worden er ook accessoires verkocht.

Barbara heeft wel wat ervaring met mode, want ze studeerde in het middelbaar ‘mode en kleding’ aan het Heilig Graf in Turnhout. “Maar toen kwam het Songfestival en heb ik niet de kans gehad om er iets mee te doen.” Al bleef haar outfit ook toen niet onbesproken, er werd zelfs een Barbara Dex-award in het leven geroepen. Geen compliment, want de trofee is voor de ‘slechts geklede persoon’. “Ik was toen 18. Mijn stijl is veranderd en ik kreeg de afgelopen jaren al vaak complimenten over mijn kledij”, aldus Barbara in de Gazet van Antwerpen.

Het pand in de Martelarenstraat 70 in Mol was vroeger een schoonheidszaak. Barbara zal zelf in de winkel staan. “Ik zal dit combineren met mijn zangcarrière. De openingsuren zijn van 11 tot 17 uur dus dan kan ik zonder problemen om 20u ergens op een podium staan”, klinkt het. “Al zal er op termijn op donderdagavond wel eens een laatavondshopping zijn of zal ik ‘s zondags een brunch geven.”