Exclusief voor abonnees Barbara Dex moet bewust eten én sporten

om op gewicht te blijven: “Ik wil nooit meer terug naar mijn oude, vollere lichaam” VVDW

04 december 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Twee maanden geleden opende Barbara Dex (45) haar kledingwinkel Babs in Mol. Over en out voor haar zangcarrière? Integendeel: volgend jaar pakt ze uit met een nieuw album en ze is energieker dan ooit. “Ik beleef mijn tweede leven”, vertelt ze in Story.

In haar thuishaven Mol is Barbara Dex niet de zangeres of de BV, maar gewoon Babs. Lang moest ze dan ook niet nadenken over de naam van haar kledingwinkel. En niemand minder dan Tijs Vanneste, beter bekend van het muziekduo Van Echelpoel, mocht de naam Babs op haar arm tatoeëren. “In mijn tienertijd droomde ik er al van om een kledingwinkel te openen. Daarom heb ik Mode en Kleding gestudeerd”, vertelt Barbara. “Toen wist ik nog niet dat ik zou gaan zingen, maar na mijn deelname aan het Songfestival is mijn zangcarrière in een stroomversnelling geraakt en heb ik mijn kledingwinkeldroom aan de kant gezet. Acht jaar geleden begon het opnieuw te kriebelen, maar toen vond ik geen geschikt pand. Afgelopen zomer botste ik op dit huurpand en drie maanden later is mijn zaak opengegaan. Voor de inrichting heeft mijn man me heel erg geholpen, bijvoorbeeld met het maken van de winkelrekken. De winkeltoog en meubelen vonden we op de tweedehandsmarkt. Het is een mooi geheel van modern en vintage geworden. Ik ben heel trots op het resultaat!”

