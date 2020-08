Barbara Dex blijft op haar hoede voor haar gewicht: “Die coronakilo’s moesten er meteen weer af” TK

23 augustus 2020

11u03

Bron: GvA 1 Showbizz Een permanente strijd, zo omschrijft Barbara Dex (46) haar gevecht tegen de kilo’s. Al heeft ze er veel minder moeite mee dan vroeger, vertelt ze in de Gazet van Antwerpen. Ten tijde van het Songfestival voelde ze zich een pak slechter. “Ik werd voor de leeuwen gegooid en verscheurd.”

Dex was amper 19 toen ze met ‘Iemand Als Jij’ België vertegenwoordigde op het songfestival in Ierland, in 1993. “Ik werd voor de leeuwen gegooid en verscheurd. In het begin liet ik begaan, maar op de duur begon ik me elke vernietigende kritiek persoonlijk aan te trekken.” Uiteindelijk besloot ze aan haar uiterlijk te werken. “Ik was gewoon niet gelukkig. Mijn zelfvertrouwen was weg, ik twijfelde aan alles en zat heel slecht in mijn vel. Het ging de foute kant uit. Nu, ik ben niet iemand die lang in zak en as blijft zitten. Of depressief wordt. Op een gegeven moment heb ik beslist om een operatie te ondergaan, en daarmee ben ik heel veel gewicht verloren.”

“Na mijn twee zwangerschappen heb ik die maagring weer laten weghalen en ben ik beginnen te sporten. Dat is volgens mij de klik geweest: elke week 25 kilometer joggen, daar haalde ik energie uit. We waren met een groepje schoolmama’s begonnen en uiteindelijk bleef ik als enige over. Intussen heb ik maatje 42. Dat is nog steeds niet slank, hé. Maar ik voel me wél goed.” Ze blijft wel opletten. “Een vrouw is altijd kritisch voor zichzelf, hé. Ik ben content, maar als er, zoals nu tijdens de coronalockdown, een paar kilo is bijgekomen, moeten die er wel meteen weer af. En ze zijn eraf. Maar het zal altijd een strijd blijven.”