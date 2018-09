Bar Stout van Jaro uit ‘Mijn Pop-uprestaurant!’ failliet SD

13 september 2018

11u52

Bron: GVA 0 Showbizz Bvba Streetfood, de zaak van Jaro Steens die in 2014 ' Mijn Pop-uprestaurant!' op VTM won, is failliet. Jaro had een tapasbar, Bar Stout, op het Zuid in Antwerpen.

“Kandidaat-overnemers kunnen zich aandienen, maar moeten snel zijn”, zegt curator Marc Kips aan Gazet van Antwerpen.

Jaro won 'Mijn Pop-up restaurant!' met zijn toenmalige vriendin Hanne Verstreken. In 2016 namen ze samen Den Druiventros over in de Antwerpse Kerkstraat. Na de breuk met zijn vriendin zette Jaro de zaak alleen verder. In februari 2018 opende hij Bar Stout. Steens werkt nu weer als kok.