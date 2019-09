Band van Sam Bettens krijgt platencontract en documentaire MVO

01 september 2019

Rex Rebel, de band van Sam Bettens, heeft een plantencontract in handen. Dat liet Sam weten in zijn laatste blog, dat hij vandaag online postte.

“Hier zijn we enorm blij mee”, klinkt het. “We hadden ook niet verwacht dat het meteen na het tekenen zo serieus zou worden: we moesten al direct aangeven wanneer we iets wilden uitbrengen.” Rex Rebel brengt dansbare pop, en is dus niet echt vergelijkbaar met Sams vorige band, K’s Choice.

Maar wat het allemaal inhoudt zien we binnenkort in een documentaire. Sam en de rest van de band worden momenteel namelijk gevolgd door een cameraploeg. Een half jaar geleden kreeg Bettens het idee om het verhaal van de band te laten vastleggen, en hij vond al snel gehoor. “Dit blog ging misschien niet zo zeer over mijn leven als transgender”, besluit hij. “Maar een trans-man heeft zonet wel een platencontract gekregen, cool toch?”