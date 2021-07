Balthazar trapt festivalzomer op gang tijdens Werchter Parklife: “Vorig jaar hebben we ‘bubbelconcerten’ geweigerd, maar nu was de goesting te groot”

Celebrities Debuutro­man Quentin Tarantino na 1 dag al bovenaan besteller­lijst Amazon

29 juni We kennen 'm allemaal als filmregisseur, maar Quentin Tarantino (58) scoort nu ook als schrijver. Zijn kersverse boek ‘Once Upon a Time in Hollywood: A Novel’ kwam dinsdag uit, maar klom nu al tot de eerste plek in de bestsellerlijst van Amazon.