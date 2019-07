Ballonvaart eindigt in nachtmerrie voor Danny Fabry en z’n gezin: “We werden gegijzeld door een agressieve boer!” JD

09 juli 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Dan had ik Georgette eens kunnen overtuigen om mee te spelen in m’n videoclip...”, zucht Danny Fabry (70) in een interview met Dag Allemaal. Z’n nieuwe single ‘Jij bent mijn nummer één’ is een ode aan z’n vrouw, maar de opnamen van de bijbehorende clip liepen niet zoals verwacht.

Volgend jaar is Danny Fabry vijftig jaar artiest. In de schijnwerpers staan is voor hem dan ook de gewoonste zaak van de wereld. Maar z’n grote liefde Georgette houdt zich bij voorkeur op de achtergrond. Pas na lang aandringen van Danny maakte ze een uitzondering. Die ze zich nog lang zal heugen. “Mijn vrouw is heel verlegen”, vertelt Danny. “Maar ze is wel mijn nummer één en aangezien mijn nieuwste single ‘Jij bent mijn nummer één’ heet, wilde ik die woorden in de clip niet zingen voor een ­andere vrouw.”

En dus moest ze wel ­opdraven.

Georgette is er echt als de dood voor om in de belangstelling te staan, dus heb ik m’n geheime wapen bovengehaald: mijn fans. Ik deed een oproep om massaal naar Georgette te mailen, dat zij de hoofdrol in mijn nieuwste clip moest vertolken. En jawel, ze hapte toe! Zodra onze dochter hoorde dat ik een ballonvaart zou regelen, wilde ze ook mee. En dus stegen we op, met enkele vrienden en een cameraploeg erbij. ’t Was een droom. Het weer zat mee, en m’n vrouw en Lauren genoten met volle teugen. Maar toen we landden in een weide in Limburg, begon de miserie.

Hoezo?

De bestuurder van onze luchtballon had een lege weide gevonden, de perfecte plek om te landen. Maar eens aan de grond zagen we een boer komen aanlopen. Ik dacht eerst nog dat hij een praatje wou maken, maar toen hij dichterbij kwam, zag ik dat hij heel boos was. “Jullie moeten hier weg, stijg weer op en vlug”, riep hij. Maar dat gaat niet zomaar met een luchtballon. En er was ook al een ploeg onderweg om ons op te pikken.

Mag dat wel, zomaar op iemands weiland landen?

Ja, dat is wettelijk geregeld. Plus, de bestuurder had een perfecte landing gemaakt zonder iets te beschadigen. In een andere wei stond er wat vee, maar dat reageerde niet eens. Die boer was zo agressief... Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Er viel niet met hem te praten.

Had hij jou herkend?

Ja, want hij riep nog: “Denkt gij soms omdat ge zanger zijt, dat ge alles moogt?” Ik negeerde z’n opmerking en probeerde een gesprek aan te knopen, maar die man was zo furieus. Ik werd er bang van, eerlijk gezegd. Het is niet tot een handgemeen gekomen, maar ik denk dat als ik één vinger had opgestoken, hij me zou hebben aangevallen.

Jij wilde zo snel mogelijk van die wei af, uiteraard.

Natuurlijk. Maar hij wou ons niet laten gaan. “Jullie blijven hier!” schreeuwde hij. Wij ­werden als ’t ware door hem gegijzeld. Georgette en Lauren sloegen in paniek. Vervolgens belde de boer naar de politie om zijn beklag te doen.

Was hij daarna gekalmeerd?

O nee, die agenten kregen zelf ook de volle lading. Pas na een uur discussiëren werd die man wat rustiger en gaf hij ons een halfuur de tijd om van zijn grond te verdwijnen. Voor die ene keer dat Georgette er eens bij was... Het was echt schrikken. Maar kom, ze vond die ballontocht toch plezant en de clip ziet er heel leuk uit. Nu tel ik af naar 4 augustus, dan geef ik mijn verjaardagsconcert.

Jij staat volgend jaar vijftig jaar op de planken. Heb je al plannen gemaakt?

Dat ga ik uitbundig vieren, want ik zou graag in schoonheid eindigen. Na die mijlpaal wil ik het rustiger aan doen. Ik zou dan graag jong talent coachen om de nieuwe generatie artiesten aan de top te krijgen.

Jouw dochter heeft geen ambitie om artiest te worden?

Nee, zeker niet. Ze heeft andere talenten. Lauren is geslaagd in het eerste jaar handelswetenschappen. En ze heeft haar rijbewijs gehaald. Daarom heb ik haar ’n Mercedes A gekocht.

Een duur cadeau.

Ja. Kijk, ik vind dat ze dat verdient. En ze wil niet op kot, dus daar sparen we een hoop geld mee uit.