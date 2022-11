‘Bake Off Vlaanderen’ is terug: dit zijn de 10 kandidaten van het nieuwe seizoen

Royalty Nederland­se prinses Amalia verschijnt voor het eerst sinds bedreigin­gen in het openbaar

De Nederlandse koninklijke familie verscheen voor een fotosessie in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Ook prinses Amalia (18) was van de partij. Het was de eerste keer dat ze het in het openbaar te zien was sinds ze bedreigingen ontving. Vorige maand raakte nog bekend dat ze daardoor niet op kot kan in Amsterdam. De politie vreesde voor een ontvoering.

4 november