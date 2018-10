Bake My Day Gesponsorde inhoud Bake My Day: Sofie Dumont verrast Dina Tersago met cake met gewaagd ingrediënt Aangeboden door Dr. Oetker

26 oktober 2018

12u00 0 Showbizz Waarom iemand een fles wijn of champagne cadeau geven, wanneer je ook kan verrassen met een zelfgebakken cake mét scheutje alcohol? Sofie Dumont wipt een gewaagd baksel ineen en verwent een BV die ze in de bloemetjes wil zetten.

Gin-tonic is niet alleen een heerlijk drankje, maar ook een heerlijk ingrediënt voor een verrassende cake. Sofie Dumont trekt met haar bijzondere creatie naar ieders favoriete tv-presentatrice. “Een klassieke cake met ballen, voor een klassieke dame met ballen: Dina Tersago!” Het stralende ‘Boer zkt Vrouw’-gezicht is grote fan van het boozy baksel en vertelt ondertussen over haar avonturen met Vlaanderens vrijgezelle boeren.

Het volledige recept voor de gin-toniccake van Sofie vind je op www.vtmkoken.be.