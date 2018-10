Bake My Day Gesponsorde inhoud Bake My Day: Sofie Dumont bedankt de K3’tjes met een spectaculaire regenboogtaart Aangeboden door Dr. Oetker

19 oktober 2018

14u00 0 Showbizz Marthe, Hanne en Klaasje staan al drie jaar op de planken om te zingen en te dansen, en jong en oud veel plezier te bezorgen. Daar hoort een bedankje bij, en hoe doe je dat nu beter dan met een taart die helemaal op hun lijf geschreven is? Sofie Dumont bakt een taart voor de K3’tjes met een wel heel bijzondere vulling: in regenboogkleuren natuurlijk!

Een nieuwe week betekent ook een nieuwe Bake My Day van Dr. Oetker met Sofie Dumont. Sofie maakt dit keer een heerlijke Regenboogtaart voor niemand minder dan Klaasje, Marthe en Hanne. Ze zijn nu al drie jaar K3 en daarom wil Sofie de meisjes eens extra in de bloemetjes zetten.

Ze gaat hen verrassen in de gebouwen van Studio 100. Hoe gaat het nu met de meisjes? En wat vinden ze van de regenboogtaart?



Het volledige recept voor de kleurige regenboogtaart van Sofie vind je op www.vtmkoken.be.