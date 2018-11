Bake My Day Gesponsorde inhoud Bake My Day: Sofie Dumont bakt giga donuttaart voor Sieg De Doncker en finalistes van The Voice Kids Aangeboden door Dr. Oetker

23 november 2018

11u00 0 Showbizz Sofie Dumont vindt dat de finalistes van The Voice kids voor hun inspanningen wel een presentje verdienen. En Sieg De Doncker, die het programma voor de eerste keer presenteert, ook. Dus bakt ze een taart op maat van de hippe, jonge bende: een gigantische donuttaart.

Het is de laatste repetitie voor de finale en de acht finalistes voelen de stress al opkomen. Tot Sofie Dumont de studio binnenwandelt met een verrassingsdoos. Een donuttaart, ’oh my god!’, gilt het hele gezelschap. Samen met Sieg - die ze trouwens een ‘keigoede presentator’ vinden - praten ze na over de rollercoaster die The Voice Kids voor hen was.

Het volledige recept voor de donuttaart van Sofie vind je hieronder of op www.vtmkoken.be.

Ingrediënten

Voor de donuts

400 g bloem

1 tl kaneel

1 zakje vanillesuiker (Dr. Oetker)

1 zakje gist

70 g suiker

50 g boter

60 ml room (op kamertemperatuur)

150 ml appelcider

4 eierdooiers

1 scheutje olijfolie (om in te vetten)

voor de glaçage

4 el coulis van blauwe bessen

250 g bloemsuiker

Sap van 1 citroen

voor de speculaasslagroom

1 tl speculaaskruiden

400 ml room

1 zakje vanillesuiker

voor de afwerking

2 tl regenboogfantasie sprinkles (Dr. Oetker)