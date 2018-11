Bake My Day Gesponsorde inhoud Bake My Day: ‘babyshower-cheesecake’ van Sofie Dumont onthult het geslacht van Maarten Vancoillies baby Aangeboden door Dr. Oetker

09 november 2018

09u30 0

Elke week verrast Sofie Dumont in Bake My Day met een nieuwe prachtige taart. Zij mag deze week Maarten Vancoillie een handje helpen bij het onthullen van het geslacht van zijn tweede kindje. Speciaal daarvoor bakt ze een prachtig gedecoreerde cheesecake, met binnenin… een roze of blauwe vulling! Dorothee en Maarten vinden het zelf ook spannend: het geslacht kennen zij natuurlijk al, maar ze kijken er allebei naar uit om de kleine spruit te ontmoeten.

Het volledige recept voor de babyshower-cheesecake van Sofie vind je hieronder of op www.vtmkoken.be.