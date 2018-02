BAFTA royeert Harvey Weinstein EVDB

03 februari 2018

15u58

Bron: BuzzE 0 Showbizz LONDEN - The British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) heeft de in opspraak geraakte filmproducent Harvey Weinstein definitief geroyeerd. De beslissing volgt bijna vier maanden nadat de onthullingen over seksueel misbruik aan het licht kwamen.

Weinstein werd in oktober al geschorst vanwege de inmiddels ruim tachtig beschuldigingen die variëren van intimiderende verzoeken om seks tot verkrachting. "Na de schorsing van Harvey Weinstein heeft BAFTA nu zijn lidmaatschap formeel met onmiddellijke ingang beëindigd", staat in een statement die is gepubliceerd door Deadline.

BAFTA is de Britse organisatie die de nationale film- en televisie-industrie ondersteunt. De organisatie zit ook achter gelijknamige Britse film- en televisieprijzen.