Backstreet Boys blijven Nick Carter steunen ondanks beschuldiging van seksueel misbruik

Backstreet Boy Nick Carter opnieuw onder vuur: "Ik werd als 17-jarige door hem verkracht"

Nick Carter, een van de leden van de Amerikaanse band Backstreet Boys, is donderdag van seksueel misbruik beschuldigd. Shannon Ruth zegt dat ze in 2001, toen ze 17 was, werd verkracht door de inmiddels 42-jarige zanger. Carter ontkent de beschuldigingen.

9 december