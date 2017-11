Backstreet Boy Nick Carter beschuldigd van verkrachting kv

04u16

Bron: ANP 3 AFP Backstreet Boy Nick Carter. Showbizz Voormalig tiener-popster Melissa Shuman beweert op haar persoonlijke blog dat Nick Carter haar in 2002 verkracht heeft. De Backstreet Boy is de zoveelste man in Hollywood die beschuldigd wordt van seksueel misbruik. Shuman werd door haar toenmalige manager aan Carter gekoppeld, om "eens te praten over een eventuele samenwerking".

De vrouw had destijds een vriendje, maar stemde in met een afspraak. Nick nodigde haar en een vriendin uit bij hem thuis in Santa Monica, om "een gezellige avond te hebben". Volgens Melissa was het appartement allesbehalve gezellig en stonden er nauwelijks meubels binnen.

Ze dronken wat en Nick vroeg haar toen om in zijn kantoor naar wat muziek te luisteren die hij gemaakt had. De twee begonnen te zoenen, waarop hij haar broek omlaag begon te trekken. "Ik zei dat ik niet verder wilde gaan, maar hij luisterde niet," aldus Melissa. "Vervolgens dwong hij me tot orale seks, nadat hij dat ook bij mij had gedaan. Ik was bang en hij duldde geen tegenspraak."

Melissa zei dat ze zichzelf "wilde bewaren voor haar aanstaande echtgenoot", waarop Nick antwoordde: "Ik kan je echtgenoot zijn". Volgens Shuman is dat het moment waarop hij haar verkrachtte. De vrouw zegt haar manager ingelicht te hebben over het incident, maar die zei haar dat Carter's juridische team te sterk was om iets tegenin te brengen. Bovendien zou het haar carrière kunnen schaden als ze naar buiten zou treden met haar verhaal.

Diverse media hebben contact gezocht met een woordvoerder van Nick Carter, maar daarop is vooralsnog geen reactie gekomen.